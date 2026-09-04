"MBS West Coast" revient sur MBS avec Jean-Michel Canitrot au micro

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MBS remet à l’antenne son émission "MBS West Coast" à compter de ce dimanche 6 septembre. Ce rendez-vous hebdomadaire est animé et programmé par Jean-Michel Canitrot, qui renoue avec le micro en parallèle de ses activités professionnelles. Le programme sera proposé tous les dimanches de 18h à 21h. MBS présente ce créneau comme "un horaire stratégique qui correspond aux retours de weekend". "MBS West Coast" est consacrée aux grands classiques du son californien des années 70, 80, 90 et 2000, également désigné sous le nom de "Yacht Rock". La programmation se situe à la croisée du soft rock, du jazz et de la soul.
L’émission doit associer des titres emblématiques à des morceaux plus rares ou devenus cultes au fil du temps. MBS inscrit ce rendez-vous dans son identité éditoriale et dans son développement pour 2026.
Jean-Michel Canitrot revient au micro
MBS poursuit son développement en DAB+
Le retour de "MBS West Coast" intervient alors que MBS poursuit son développement en DAB+. La station annonce une arrivée prochaine à Agen, Angoulême, Mont-de-Marsan, Cherbourg-en-Cotentin, Vichy, Nevers, Épinal, Forbach, Blois, Châteauroux et Niort. MBS est actuellement disponible en FM en Île-de-France sur 92.8 FM ainsi qu’en DAB+ en Île-de-France et sur la Côte d’Azur.
"MBS West Coast" est également proposée en podcast.