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Vendredi 4 Septembre 2026 - 08:10

"MBS West Coast" revient sur MBS avec Jean-Michel Canitrot au micro


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MBS annonce le retour de "MBS West Coast" à partir de ce dimanche 06 septembre. Animée et programmée par Jean-Michel Canitrot, l’émission sera diffusée chaque dimanche de 18h à 21h. Consacrée au son californien des années 70, 80, 90 et 2000, elle accompagne le développement de MBS en DAB+, avec de nouvelles zones de diffusion annoncées par la station.



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MBS remet à l’antenne son émission "MBS West Coast" à compter de ce dimanche 6 septembre. Ce rendez-vous hebdomadaire est animé et programmé par Jean-Michel Canitrot, qui renoue avec le micro en parallèle de ses activités professionnelles. Le programme sera proposé tous les dimanches de 18h à 21h. MBS présente ce créneau comme "un horaire stratégique qui correspond aux retours de weekend". "MBS West Coast" est consacrée aux grands classiques du son californien des années 70, 80, 90 et 2000, également désigné sous le nom de "Yacht Rock". La programmation se situe à la croisée du soft rock, du jazz et de la soul.
L’émission doit associer des titres emblématiques à des morceaux plus rares ou devenus cultes au fil du temps. MBS inscrit ce rendez-vous dans son identité éditoriale et dans son développement pour 2026.


Jean-Michel Canitrot revient au micro

À propos du positionnement de l’émission, Jean-Michel Canitrot explique : "En tant qu’amoureux de la musique et de la radio, il m’a semblé pertinent de créer une émission en phase avec les attentes actuelles des auditeurs, en quête de repères et de sens. "MBS West Coast" s’inscrit dans l’ADN de la FM : la découverte, le partage et le plaisir de retrouver des titres ou des artistes iconiques parfois oubliés. Il ne s’agit pas pour autant d’une émission nostalgique ou élitiste, mais d’un programme résolument ancré dans son époque".

MBS poursuit son développement en DAB+

Le retour de "MBS West Coast" intervient alors que MBS poursuit son développement en DAB+. La station annonce une arrivée prochaine à Agen, Angoulême, Mont-de-Marsan, Cherbourg-en-Cotentin, Vichy, Nevers, Épinal, Forbach, Blois, Châteauroux et Niort. MBS est actuellement disponible en FM en Île-de-France sur 92.8 FM ainsi qu’en DAB+ en Île-de-France et sur la Côte d’Azur.
"MBS West Coast" est également proposée en podcast.

"MBS West Coast" revient sur MBS avec Jean-Michel Canitrot au micro

Tags : DAB, DAB+, Jean-Michel Canitrot, MBS



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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