M6 Publicité mesure l’engagement de ses émissions radio

L'émission de Julien Courbet, "Ça peut vous arriver" (diffusée en simultané sur RTL et sur M6), est quant à elle appréciée pour les sujets de proximité qu’elle aborde. 83% de ses auditeurs déclarent avoir confiance en Julien Courbet et ses experts pour leur donner des conseils utiles dans leur quotidien et 79% sont influencés par le programme dans leurs choix de consommation de produits et de services.