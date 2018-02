Louane et Slimane en concert avec Chérie à Bordeaux

À partir de 20h30, les artistes partageront un moment privilégié dans un lieu d’exception, l’Institut Culturel Bernard Magrez pour quelque 220 auditeurs présents. Dans ce cadre atypique, ils interpréteront en live plusieurs de leurs titres en toute intimité. Chérie proposera, dès 16h, une émission en direct à bord de la péniche La Dame (1,Quai Armand Lalande) avec Louane et Slimane. Pour cette émission spéciale, animée par Aurélien Gintrac, ils offriront les dernières places du concert, au public présent, avant leur montée sur scène le soir-même. Les auditeurs connectés seront au cœur de l’événement sur tous les réseaux sociaux Chérie. Pour cela, il leur suffira de suivre le hashtag #ConcertPopLove. Dès le lendemain, toutes les photos et vidéos de la soirée seront à voir sur cherie.fr et NRJ Play.