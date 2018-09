Les votes sont ouverts pour les Fun Radio DJ Awards

Les auditeurs de Fun Radio sont invités à voter pour leur DJ préféré dès aujourd’hui sur funradio.fr jusqu’au 16 octobre Les trophées seront remis par l’animateur JB et Adrien Toma (DJ résident), les animateurs du 16h-20h lors d’un dispositif antenne en direct d’Amsterdam, le vendredi 19 octobre prochain. David Guetta, DJ Snake, Martin Solveig, Bob Sinclar, Feder, Kungs, Petit Biscuit et Ofenbach sont en lice dans la catégorie "Meilleur DJ français de l'année". Les DJ's Hugel, Boris Way, Aslove, Lude, Mercer et Kimotion concourent dans la catégorie "Meilleure révélation française".

La remise des prix aura lieu lors de la conférence de l’ADE qui se positionne comme "le lieu d’inspiration pour l’industrie de la musique électronique ; avec un programme dédié pour les professionnels de la musique et des maisons de disques, les DJ, les producteurs et musiciens".