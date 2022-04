Les temps forts du Paris Radio Show

Le Paris Radio Show est le seul salon dédié aux secteurs de la radio, du podcast natif et de l'audio digital en France gratuit pour les visiteurs professionnels. Il réunit plus de 4 000 visiteurs sur deux jours. Incontournable depuis plus de 20 ans (ex-Salon de la Radio), le Paris Radio Show est organisé aux mêmes dates que la Fête de la Radio et hébergera les Assises de la Radio et le RedTech Summit. Il permet de répondre à toutes les questions que se pose la profession sur la production de contenu, les programmes, la stratégie, la technique, le marketing, la monétisation, les enjeux, les nouveaux formats, les NFT, la publicité, l’IA et la voix et permet de préparer le futur et d’y voir plus clair. Ce moment convivial rassemble un concentré d’énergie et de savoir sur deux jours.