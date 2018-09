Vous pensiez tout savoir sur les prises de bec, les éclats de rire, les scandales des GG ? Et pour cause ! Vous faites partie des 1,7 million d’auditeurs des "Grandes Gueules" sur RMC ou de ses 800 000 téléspectateurs quotidiens sur RMC Story. Mais connaissez-vous les coulisses de la "meilleure émission de débat" en France ? Avez-vous idée du parcours atypique d’Alain Marschall et Olivier Truchot, ses animateurs emblématiques depuis quatorze ans ?

Cet ouvrage présente aussi les personnalités dont les prises de parole directes et franches sont la marque des "GG" : le fondateur de Nouvelles Frontières Jacques Maillot, l’avocate féministe Marie- Anne Soubre, l’éducateur Etienne Liebig, la prof de collège Fatima Ait Bounoua, l’éleveur de charolaises Didier Giraud, le fromager Johnny Blanc, l’ancienne SDF Elina Dumont et tous les autres… des «reacs» et des "gauchos", des "urbains" et des "ruraux" qui s’engueulent a chaque émission mais ne se quittent jamais fâchés.

Un livre de 374 pages pour 20 euros, disponible le 26 septembre prochain.