Les salaires dans les radios locales en Suisse

À 5 811 francs (5 114.13 euros) le salaire des professionnels des programmes des radios locales de Suisse romande bénéficiant d'une quote-part est le plus élevé. Celui de leurs homologues des radios locales sans quote-part de redevance de Suisse alémanique et de Suisse romande est comparable (respectivement de 5 666 et 5 639 francs). Dans les télévisions régionales de Suisse romande, il est légèrement inférieur (5 500 francs). Enfin, c'est chez les diffuseurs de Suisse italienne et dans les télévisions régionales de Suisse alémanique que le salaire des professionnels des programmes est le plus bas.