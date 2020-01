Les radios les plus puissantes sur le web

En décembre, Nostalgie parvient à entrer dans le Top 5 des radios le plus écoutées en prenant la place de FIP qui descend à la 8e place. Hormis, ce petit bouleversement, pas de changement à la tête du classement : France Inter, RMC, NRJ et franceinfo tiennent solidement leurs places. Dans le Top 20, on note aussi les disparitions de Jazz Radio et de Radio Public Santé au profit notamment du flux NRJ Hits ou encore de Djam Radio, ces deux dernières étaient absentes du Top 20 de novembre 2019.Mastodonte de ce classement de décembre, Radio France avec plus de 44 millions d'écoutes actives depuis la France avec seulement 74 flux différents. Notons qu'avec seulement 2 flux différents, le groupe NextRadioTV moissonne 17 994 102 écoutes actives.Tous les résultats sont disponibles ci-dessous ou ICI