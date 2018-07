Les radios et podcasts de Radio France sur HomePod

À l'occasion de la sortie de HomePod, France Musique, Fip et Mouv' font leur entrée sur Apple Music, rejoignant ainsi France Inter, France Culture et franceinfo déjà présentes depuis le mois de mars. Pour écouter un podcast : "Dis Siri, lance / joue / mets le podcast [nom de l'émission]". C’est iTunes, relié à Siri, qui lancera les podcasts demandés. Pour écouter les "bulletins audio", l'auditeur doit demander "Dis Siri, donne-moi les actualités ?" ou "Dis Siri, fais-moi écouter les infos" Siri propose un point sur l'actualité avec franceinfo qui se lance en première position, et propose un point actualisé 4 fois par heure.

franceinfo fournit également un bulletin sport avec "Le Journal des Sports" ainsi qu'un bulletin économique deux fois par jour.