Les radios en Pays de la Loire menacées par des coupes budgétaires

Sous l’impulsion de la présidente Christelle Morançais, le budget de la culture subirait une réduction de 73%, tandis que celui du sport serait amputé de 74%, et les actions pour l’égalité femmes-hommes de 90%. Ces coupes, dépassant largement les exigences initiales du gouvernement, affecteront sévèrement les festivals, théâtres, musées, centres d’art, et plus particulièrement les radios associatives qui jouent pourtant un rôle crucial dans l’accès à l’information et à la culture pour tous.

Face à cette situation critique, l’association Les Locales, qui regroupe la Confédération Nationale des Radios Associatives (CNRA) et le Syndicat National des Radios Libres (SNRL), appelle à une mobilisation massive.