Les radios de la RTBF sont de retour sur les enceintes BOSE

"Ce nouveau partenariat entre Radioplayer et BOSE garantit à nos auditeurs la meilleure expérience possible avec nos contenus audio, que ce soit pour nos radios comme nos podcasts : un son haute qualité et des métadonnées fiables, que nous certifions" a expliqué Frédéric Gérand, Head of Radio à la RTBF. Les auditeurs peuvent très facilement parcourir les stations par ordre alphabétique, consulter les recommandations, rechercher un contenu à écouter, découvrir les programmes de rattrapage et les podcasts et définir des présélections, de manière à ce que leurs stations préférées puissent être lancées en un clic.