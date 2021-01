Les radios de l’ARC du Canada choisies pour promouvoir les langues officielles

En janvier, les auditeurs pourront entendre un message radio qui promeut les programmes Explore et Odyssée. Dans le premier cas, Explore est un programme intensif d’immersion anglaise offert au printemps et en été. Les participants ont ainsi la chance de voyager dans une autre région du pays afin d’apprendre ou d’améliorer leurs connaissances de l’anglais. Dans le second cas, le programme Odyssée permet aux participants de toucher un salaire afin d’être moniteur de langue et d’aider de jeunes Canadiens à mettre en pratique leurs compétences du français.Rappelons que l' ARC du Canada regroupe 28 radios communautaires. Elle a pour mission de contribuer à l’épanouissement des Canadiens et Canadiennes d’expression française par la création, le maintien et le développement des radios communautaires.