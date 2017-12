Les radios de NRJ Group diffusent les succès de Johnny Hallyday

Depuis ce matin, NRJ diffuse toute la journée sur son antenne "les plus grands hits de la légende du rock français qui ont marqué des générations entières". Chérie programme une journée spéciale et diffuse toutes les heures un titre incontournable de l’artiste aux plus de 60 ans de carrière et dont le répertoire de chansons a marqué toutes les mémoires françaises.

Depuis 4h30, Nostalgie, rend hommage à l’idole des jeunes, Johnny Hallyday et diffuse une programmation 100% Johnny, pendant trois jours : toute la journée et jusqu’à vendredi les auditeurs pourront retrouver sur l’antenne tous leurs titres préférés de la star du rock : Je te Promets, Laura, Allumer le Feu, L’Envie… Nostalgie met également en ligne une radio digitale spéciale "Johnny", dédiée à l’icône des années 80.



Par ailleurs, Rire & Chansons, diffuse toutes les heures et durant toute la journée les plus grands succès de l’artiste.