Les radios de NGroup s'associent avec le dessinateur Pad'R

Initié par les radios de NGroup, le projet "100 minutes pour changer le monde" existe depuis 9 ans déjà. Chaque année, des centaines d’associations y participent. En faisant appel à Pad’R et à son coup de crayon aussi efficace que reconnaissable, le projet s’offre un nouveau souffle. Pas moins de 7 dessins ont été sélectionnés, dont le sablier représentant l’urgence qu’il y a à prendre soin de notre planète, au sens le plus large du terme. Ce visuel simple est le symbole de la campagne 2022. "La question de participer ou non à cette campagne ne s'est même pas posée pour moi. Donner du crayon pour celles et ceux qui donnent de la voix en quelque sorte" a indiqué Pad'R, dessinateur et caricaturiste.

La campagne se décline en presse quotidienne et en presse magazine, mais aussi en radio, en digital et en télévision du 15 juin au 15 août 2022.