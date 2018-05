Les nouvelles radios DAB+ sont un succès en Norvège

La plupart des auditeurs de la radio sont restés fidèles à leur média favori et les nouvelles stations numériques ont montré une forte croissance. L’objectif de conserver les auditeurs sur le long terme était et reste l’objectif suite à cet arrêt de la FM au profit du DAB+. Les auditeurs sont restés fidèles suite à cette commutation historique, même si l'écoute quotidienne a montré une réduction plus importante que l'écoute hebdomadaire. "Nous sommes heureux et reconnaissants d'avoir toujours avec nous la plupart des auditeurs de la radio", a déclaré Ole Jørgen Torvmark, PDG de Digitalradio Norvège. Et avec le passage de la radiodiffusion analogique à la radiodiffusion numérique, le nombre de stations nationales est passé de 5 à 3.