Les micros de France Musique au cœur des régions

"C’est le cœur de sa mission de service public. France Musique est fière d’assurer la diffusion des activités musicales des orchestres et des salles d’opéra françaises" annonce la station de Radio France. Elle diffuse, chaque soir, "Le concert du soir" à 20h. Plus de 150 000 auditeurs sont au rendez-vous sur France Musique et francemusique.fr. Durant ce mois de février, France Musique poursuit son tour de France avec la diffusion du concert de l’Orchestre de l’Opéra national de Lorraine (à Nancy, le 18 février), du concert de l’Orchestre National d’Ile-de-France (à Vitry le 22 février), du concert de l’Orchestre national de Lille (à Lille, le 22 mars) ou encore du concert de l’Orchestre national de Metz ( à Metz le 26 mars).

L'émission passera aussi par Besançon (le 2 avril), par Strasbourg (le 5 avril) ou encore par Rennes, Toulouse, Lyon, Strasbourg, Nantes, Bordeaux et Angers.