Les matinales de France Bleu Azur et France Bleu Occitanie sur France 3

France Bleu Besançon et France Bleu Montbéliard travaillent sur une émission politique avec l'antenne régionale de France 3. En Bretagne et dans les Hauts-de-France, les deux réseaux ont créé "un labo" pour "inventer des projets", a indiqué Olivier Montels.

On devrait en savoir plus, côté radio, mercredi prochain lors de la rentrée de Radio France. La Présidente Sibyle Veil et le nouveau directeur du réseau des locales Jean-Emmanuel Casalta devraient détailler ce plan de coopération pour la partie Radio France.