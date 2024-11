Les inondations du Pas-de-Calais, un an après sur France Bleu Nord

Cette série spéciale dresse un bilan complet de l’année écoulée, abordant les conséquences à la fois humaines, économiques et politiques des inondations du Pas-de-Calais. Elle invite les auditeurs à se connecter sur francebleu.fr ou via l’application pour suivre des témoignages poignants des sinistrés et comprendre les défis qui demeurent pour les habitants de la région.

En mettant en lumière les parcours individuels et les actions des élus, France Bleu Nord veut ainsi offrir une perspective globale sur les répercussions durables de cette catastrophe. Les inondations de 2023 restent présentes dans les mémoires et continuent d’impacter la vie des habitants...