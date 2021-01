"Les informés" : 2e soirée la plus écoutée de France

Le rendez-vous quotidien phare de franceinfo et du média global, porté par Jean-François Achilli réunit chaque soir 4 personnalités, influenceurs, politiques, artistes, chefs d’entreprise... pour défendre leurs convictions sur quatre grands sujets d’actualité. "Les informés" atteignent cette année, un niveau historique pour la radio, en hausse sur tous les indicateurs : 392 000 auditeurs quotidiens (soit + 66 000 en un an pour 0.7% d’audience cumulée), 12.5% de part d'audience (soit + 4,4 pts en un an) et 34 minutes de durée d’écoute (soit + 4 minutes en un an).