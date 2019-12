Les flux les plus puissants des radios digitales sur le web

En novembre dernier, France Inter a réussi l'exploit à passer la barre des 20 millions d'écoutes actives depuis la France. Dans le Top 10, Radio France est présente grâce à 4 de ses 7 stations et NRJ Group place ses 4 radios : NRJ, Nostalgie, Chérie FM et Rire & Chansons. Il faut donc jouer des coudes pour se faire une petite place au milieu de ce Top 10 et c'est ce que parvient à faire Skyrock. Pas ou peu de changements dans le reste du Top 20 : on remarquera la présence de Oui FM, de Radio Public Santé ou encore de Radio Meuh.Les 5 radios du groupe régional Précom signent la plus longue DEA : 52 min 46 et Radio France (avec 74 flux différents) le plus gros volume d'écoutes actives : 48 764 511.Tous les résultats sont c-dessous ou accessibles ICI