Les défis des radios associatives

Le 24e Congrès de la CNRA se tiendra fin mai (du 24 au 26 mai 2018) à Montpellier, et plus particulièrement à l’hôtel de région. L’occasion de dresser "les états généraux des radios associatives". Tout un programme. "On a vraiment voulu nous dire : arrêtons-nous cinq minutes et faisons le point dans quel univers on travaille maintenant… On attend 150 personnes environ", avance la coprésidente. Mais une difficulté demeure et persiste. "Les radios ont de moins en moins de budget et c’est de plus en plus compliqué de permettre à un, deux, voire trois personnes de se déplacer pendant quelques jours. D’autant plus qu’il faut assurer la continuité de leurs programmes." Ce nouveau Congrès affiche ses ambitions : "Il permettra également, en étant rassemblés, de réaffirmer l'importance du collectif pour se mobiliser et agir en faveur de nos radios."