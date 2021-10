Les commentaires des locales de France Bleu disponibles sur les directs L’Équipe

Pour le match Clermont – Lille, ce samedi à 17h par exemple, il sera possible de suivre la rencontre avec le direct commenté de L’Équipe, mais également d’écouter les antennes de France Bleu Pays d'Auvergne et France Bleu Nord et ainsi de profiter des commentaires radio.

"Ce partenariat avec L'Equipe est une grande fierté pour France Bleu. Notre présence sur la plateforme de référence de l'actualité sportive est une belle opportunité d'exposer le talent de nos commentateurs sportifs" a expliqué ce matin Érik Kervellec, directeur de l’information de France Bleu...