Les candidats à la mairie de Nantes ont la parole sur Radio Fidélité

Radio Fidélité adapte son programmes aux prochaines élections Municipales. À travers cinq questions, les candidats, qui se présentent à Nantes, donneront leur vision de la ville, les raisons de leur candidature et les axes prioritaires de leur programme. Les interviews seront diffusées sur l’antenne de Radio Fidélité du lundi au vendredi à 8h15, 12h10 et à 18h20 et seront en podcasts sur le site internet radio-fidelite.com.

Créée en 1986, Radio Fidélité emploie 9 salariés et fédère plus de 150 bénévoles. Elle diffuse ses programmes à Nantes sur 103.8, à Pornic sur 92.5, à Châteaubriant sur 97.2 ainsi que sur la Presqu’île guérandaise.