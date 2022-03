Les auditeurs de "Radios Ukraine" font grimper le compteur du Consortium Ukraine 12-12

Pour Gilles Van Moortel, Coordinateur du Consortium 12-12 : "Radios Ukraine a été une formidable initiative. Grâce à cette action conjointe des médias radio francophones, l’énorme élan de solidarité en faveur des populations ukrainiennes a été mise à l’honneur. Cela a été aussi l’occasion d’expliquer au public les besoins humanitaires en Ukraine et à ses frontières, ainsi que l’action sur le terrain des organisations membres du Consortium 12-12".

L’action de récolte de dons se poursuit. Les dons peuvent être effectués à l’Appel Ukraine 12-12 via le numéro de compte bancaire BE 19 0000 0000 1212 et en ligne via le site internet 1212.be.