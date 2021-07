Les audiences dans les départements d'Outremer

Cette nouvelle étude Métrdom a été réalisée de janvier à juin 2021. Précisément, du 11 janvier au 13 juin 2021 pour les Antilles ainsi que du 25 janvier au 13 juin 2021 pour la Réunion. En Guadeloupe, 1% d’audience cumulée en 2021 représente 3 261 personnes âgées de 13 ans et plus. En Martinique, 1% d’audience cumulée en 2021 représente 3 154 personnes âgées de 13 ans et plus. Et, à La Réunion, 1% d’audience cumulée en 2021 représente 7 083 personnes âgées de 13 ans et plus.

Selon l'étude Métridom de Médiamétrie, RCI génère une audience cumulée de 44.3% en Guadeloupe. En Martinique, la radio enregistre une audience cumulée également très élevée de 39.9%. Nette domination de Freedom à La Réunion avec plus de 31 points d'audience cumulée...