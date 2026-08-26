Les archives radio de la SSR deviennent accessibles sur Memobase.ch

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La SSR met à disposition sur Memobase.ch 1.5 million d’émissions de radio et de télévision provenant des archives de RTR et SRF. Plus de 650 000 documents peuvent être directement écoutés ou visionnés en ligne. Le portail national de Memoriav permet notamment aux professionnels des médias, aux chercheurs et au public d’effectuer des recherches parmi des contenus historiques remontant jusqu’aux années 1930.
À plus long terme, les fonds des archives de la RSI et de la RTS doivent également être intégrés à la plateforme. Pour la radio, cette ouverture facilite notamment l’accès numérique à des programmes anciens et à des documents sonores conservés par les différentes composantes de la SSR. La démarche s’inscrit dans le mandat légal de la SSR visant à rendre ses fonds d’archives accessibles au public.
À plus long terme, les fonds des archives de la RSI et de la RTS doivent également être intégrés à la plateforme. Pour la radio, cette ouverture facilite notamment l’accès numérique à des programmes anciens et à des documents sonores conservés par les différentes composantes de la SSR. La démarche s’inscrit dans le mandat légal de la SSR visant à rendre ses fonds d’archives accessibles au public.
Près de deux millions de documents réunis
Memobase ne se limite pas aux fonds de la SSR. Le portail rassemble des émissions de radio et de télévision, des documents sonores, des films et des photographies, ainsi que leurs métadonnées, provenant de plus de 160 institutions suisses. Son moteur de recherche permet de filtrer les contenus notamment par langue, type de média et institution, afin de rapprocher des sources issues de différentes collections.
Avec l’intégration actuelle des archives de RTR et SRF, Memobase doit prochainement réunir près de deux millions de documents audiovisuels provenant d’institutions suisses. Cette ouverture résulte d’une collaboration entre la SSR et Memoriav autour de la plateforme Memobase, entièrement repensée en 2021, avec l’objectif commun d’élargir l’accès au patrimoine audiovisuel suisse.
Avec l’intégration actuelle des archives de RTR et SRF, Memobase doit prochainement réunir près de deux millions de documents audiovisuels provenant d’institutions suisses. Cette ouverture résulte d’une collaboration entre la SSR et Memoriav autour de la plateforme Memobase, entièrement repensée en 2021, avec l’objectif commun d’élargir l’accès au patrimoine audiovisuel suisse.