Les archives radio de la SSR deviennent accessibles sur Memobase.ch

Memobase ne se limite pas aux fonds de la SSR. Le portail rassemble des émissions de radio et de télévision, des documents sonores, des films et des photographies, ainsi que leurs métadonnées, provenant de plus de 160 institutions suisses. Son moteur de recherche permet de filtrer les contenus notamment par langue, type de média et institution, afin de rapprocher des sources issues de différentes collections.

Avec l’intégration actuelle des archives de RTR et SRF, Memobase doit prochainement réunir près de deux millions de documents audiovisuels provenant d’institutions suisses. Cette ouverture résulte d’une collaboration entre la SSR et Memoriav autour de la plateforme Memobase, entièrement repensée en 2021, avec l’objectif commun d’élargir l’accès au patrimoine audiovisuel suisse.