Les Victoires de la musique classique en direct sur France Musique

Les Victoires de la Musique Classique font partie des grands rendez-vous musicaux de la saison pour France Musique. Diffusée en direct, cette soirée est présentée par Stéphane Bern, avec la complicité de Clément Rochefort, pour la 3e année consécutive. Placée sous le signe du plaisir, du partage et de la surprise, cette grande fête de la musique est l’occasion d’entendre artistes confirmés, révélations et invités prestigieux.

L’Orchestre national Montpellier Occitanie dirigé par Michele Spotti accompagnera cette année les solistes et les invités.