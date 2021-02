Les Victoires de la Musique Classique sur France Musique

La violoniste Marina Chiche et Stéphane Bern présenteront ce concert unique avec l'Orchestre National de Lyon dirigé par Nikolaj Szeps-Znaider et quelques-uns des plus grands noms de la scène internationale actuelle : les ténors Ludovic Tézier et Michael Spyres, les chefs d’orchestre Glass Marcano et Leonardo García Alarcón et la Cappella Mediterranea. Egalement sur la scène de l’auditorium Alex Vizorek et le duo Jatekok.

Les Victoires de la Musique Classique font la part belle à la vitalité des jeunes musiciens, aux révélations et aux artistes confirmés qui ont marqué l’année. La transmission, la rencontre des générations, le partage entre jeunes talents et la solidarité seront les fils rouges de la soirée.