Les Restos du Coeur et France Bleu partenaires depuis bientôt un an

Diffusions de la soirée des Enfoirés et du single, semaine spéciale à l’antenne, diffusions de programmes spécifiques sur l’association des Restos du Cœur, dispositifs numériques lors de la diffusion de la soirée et pour accompagner les actions des bénévoles sur le terrain, organisation d’une collecte au sein de Radio France après la Collecte Nationale… Avec ce partenariat, le réseau local de Radio France veut se positionner une radio "solidaire et engagée qui cultive la proximité". Pour la chaîne : "la solidarité est une valeur chère à France Bleu. Ancrée dans la réalité culturelle, sociale et économique de chaque région, la radio se mobilise pour accompagner ses auditrices et auditeurs dans leur vie quotidienne".