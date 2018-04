Les Réquisitoires du Tribunal des flagrants délires dans un livre

Journaliste, auteur et chroniqueur, Pierre Desproges était teinté de cynisme et d’humour noir. Les Réquisitoires ont été prononcés par Pierre Desproges (le procureur) sur France Inter dans Le Tribunal des flagrants délires, émission imaginée et produite par Claude Villiers (le président) et Monique Desbarbat avec Luis Rego (l’avocat). Diffusée quotidiennement de septembre 1980 à juin 1981, puis de septembre 1982 à juin 1983, le trio de choc caricature des gens aussi importants que Patrick Poivre d’Arvor ou encore Jean d’Ormesson.

"La plus culte des émissions de France Inter" sera reprise par Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek et Guillaume Meurice, lors d’une soirée présentée par Antoine de Caunes en direct et en public du Studio 104 de la Maison de la Radio, transformé en véritable tribunal, le 18 avril 2018 à 20h. Avant cela, ce 15 avril à 09h25, France 5 diffusera le documentaire "Pierre Desproges, une plume dans le culte".