"Les Jours de la radio" 2018 : quand la radio se réinvente

Au menu des Jours de la radio : conférences, ateliers et tables-rondes toutes centrées sur la radio, ses enjeux, sa gestion et son rôle qui feront appel à des intervenants du Canada, d'Europe et d'Afrique provenant tant de la radio communautaire, publique et privée. "Cet événement historique et inclusif illustre bien la nouvelle réalité : qu'elles soient locales, nationales et peu importe leur mode de propriété ou situation géographique, les radios se posent toutes les mêmes questions" a affirmé Claude Chabot, président de l'ARCC. "Nous croyons à une conversation ouverte, à la recherche de solutions communes".