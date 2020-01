Les Indés Radios perdent 105 000 auditeurs sur un an

Après une rentrée qualifiée d'exceptionnelle, la part d’audience des Indés Radios progresse à 11.4% (+0,1 point vs sept-oct 2019), mais ils perdent 105 000 auditeurs sur un an pour atteindre 8 248 000 auditeurs quotidiens sur novembre-décembre 2019 selon la dernière 126 000 Radio, publiée ce matin par Médiamétrie. Ils restent cependant la première audience de France avec 15/2% d’audience cumulée via leurs 130 stations locales, régionales et thématiques.

Sur une vague, les radios généralistes progressent à + 2.3 points (+ 0.3 point sur un an), les radios musicales progressent de + 1.3 point (-0.1 point sur un an), et les radios locales progressent également à +0.1 point (+ 0.2 point sur un an).