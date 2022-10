Les Français très attachés à l'information

Dans un contexte de crise de financement des médias et alors que les prix des éditions papiers de la majorité des titres de presse ont augmenté cette année, l’étude de l’Ipsos laisse apparaître de fortes disparités budgétaires allouées à l’information chez les Français. Ainsi, un Français sur deux (47%) dépense moins de 5 euros par mois dans la presse, 21% entre 5 et 10 euros, et 32% plus de 10 euros.

Les lecteurs réguliers sont ceux qui dépensent le plus pour la presse : si 30% des lecteurs réguliers dépensent moins de 5 euros par mois, et 23% dépensent entre 5 et 10 euros, ils sont 46% à dépenser plus de 10 euros par mois. Les utilisateurs de kiosques numériques dépensent chaque mois davantage en presse que la moyenne des lecteurs, et même que les lecteurs réguliers : parmi les abonnés aux kiosques numériques, 54% dépensent plus de 10 euros par mois.