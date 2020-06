Les Français passent encore plus de temps sur leur mobile

Le mobile est le reflet de nos vies - ce qui est important pour nous en ce moment. Pendant la pandémie de coronavirus, une chose est sûre: nous nous tournons vers le mobile, plus que jamais pour rester connectés, informés, divertis et en bonne santé. La société App Annie a récemment présenté un webinaire sur la façon dont le Covid-19 modifie considérablement nos vies, l'utilisateur moyen passant plus de temps que jamais sur le mobile chaque jour.

Sur les marchés fortement impactés par la propagation du Covid-19, comme l'Italie, le temps moyen passé par jour a augmenté de 39% en avril 2020 par rapport à la moyenne de 2019. En France, il a augmenté de 25%.