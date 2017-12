Les Français et l'audio digital

Cette étude (conduit par l'institut CSA et Havas) s'intéresse aux habitudes des Français en matière d'audio et met en évidence leur fort intérêt pour ces contenus qui font désormais partie de leur quotidien. À retenir : 91% des Français consomment des contenus audio (au moins 2 à 3 fois par mois) et 81% écoutent la radio dont 79% de manière classique et 38% via internet. 66% consomment l'audio de manière digitale (streaming, radio sur internet, webradios, podcasts, ...) et 12% ont des pratiques exclusivement digitales.