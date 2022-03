Les Éditions Robert Laffont s’associent à Acast et Louie Media

Acast s’est tourné vers les équipes de Louie Media pour la réalisation de cet épisode intégré à "Passages", le podcast des histoires vraies. Dans son format original construit sur le témoignage croisé de plusieurs voix, "Passages" a permis de retranscrire au plus près l’histoire de Julie et Dominique, deux femmes qui se sont liées d’amitié au parloir du centre de détention de Roanne. Julie purge une peine longue et Dominique est sa bénévole référente de l’association Lire pour en sortir. Elles se rencontrent régulièrement pour discuter. "Nous sommes heureuses de pouvoir faire entendre l'histoire de Julie et Dominique dans "Passages". Ce sont des voix de femmes que l'on entend peu et dont l'histoire, avec cette amitié qui s'est construite autour de leur amour pour la littérature, est particulièrement intéressante. C'est donc tout naturellement que nous avons eu envie de nous associer aux éditions Robert Laffont / La Bête Noire pour développer cet épisode et le diffuser au plus grand nombre" a expliqué Maureen Wilson, responsable éditoriale de Louie Media.