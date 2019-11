Les Dossiers #5 - Les tendances du podcast natif français

Fanny Cohen Moreau, qui interviewe de jeunes chercheurs en histoire médiévale dans Passion Médiévistes, compte jouer de plus en plus avec le son. "Les auditeurs seront immergés. Je vais leur proposer du « ASMR de parchemins » en allant aux archives pour faire écouter les pages tournées des manuscrits." Cette créative croit aussi aux visites sonores, "pas un audioguide, je veux faire entendre un lieu. On va surprendre nos auditeurs". Et surpris, l'auditeur de Listen To The Game du catalogue Podcut le sera assurément, puisqu'il entendra quelqu'un qui joue à un jeu vidéo. Ici, pas de voix, seulement la bande sonore du jeu, comme avec A Plague Tale : Innocence, qui renvoie les auditeurs en 1348 entre guerre de Cent Ans et peste noire [NDLR : Playstation 4 et Xbox One]. Et pour Fanny, "c'est une forme de narration même si on entend seulement le son du jeu, un podcast immersif avec le virtuel mélangé au réel".

Désormais, beaucoup misent aussi sur le son binaural qui restitue l'écoute naturelle en 3D. Pour Virginie Maire, "une vraie plus-value ! Nos créations originales ne sont pas tournées en cabine, elles sont vraiment jouées par les comédiens et enregistrées à la perche et ça, ça change tout !"