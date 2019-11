Les Dossiers #5 - "Les podcasteurs s’occupent de leurs contenus, nous du reste"

YT - Notre force, c’est aussi de pouvoir les accompagner sur leur stratégie de développement pour savoir comment ils sont écoutés, par qui et comment. Nous pouvons donc les aider à développer la meilleure stratégie pour avoir la meilleure audience possible. Dans cette optique, nous mettons à leur disposition des ressources aussi bien humaines que techniques. Nous avons un outil de CMS qui permet d'analyser les données des écoutes et de mieux comprendre les habitudes de consommation des auditeurs. Nous avons également mis en place un outil de promotion “Acast recommande” pour mettre en avant les contenus de nos partenaires au sein de notre communauté de podcasteurs.

LLPR - Il est évidemment question de monétisation, comment cela se passe chez Acast ?

YT - Le marché du podcast est relativement nouveau et très peu d'acteurs ont de l’expérience dans la vente de podcast, notamment chez les acteurs traditionnels comme la presse. Nous fonctionnons sur un modèle de partage de revenus à l’avantage de nos podcasteurs. Depuis la création d’Acast en 2014, nous avons reversé 50 M€ en Europe à notre communauté de podcasteurs. Nous évangélisons le marché en éduquant les annonceurs sur les différents moyens de communiquer via les podcasts et avec les formats les plus adaptés.



LLPR - Quels sont-ils justement puisque nous sortons du cadre traditionnel des simples spots audio ?

YT - Déjà, nous avons les spots audio, idéalement, qui ne doivent pas être des spots radio mais des spots digitaux. Ce sont des spots ad hoc, contextualisés et adaptés à l’univers du podcast. Viennent ensuite le brand content et le sponsoring. Pour ce dernier, le podcasteur va prendre la parole pour s’approprier le message de la marque soit en "host read" ou alors via une voix antenne personnalisée. Le brand content, quant à lui, permet à des marques de créer leurs propres podcasts et de les utiliser comme des moyens de communication sur leurs différents canaux de communication. On voit beaucoup de marques créer leurs propres podcasts, comme Birchbox avec Louie Media. Si certains annonceurs hésitent, ils peuvent se contenter de s’associer à des podcasts existants en créant des capsules brandées plutôt que d’en produire.

