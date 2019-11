Les Dossiers #5 - Audio Digital : un marché en pleine ébullition

LLPR - Quelles sont les évolutions qui vous ont le plus marqué ?

L’année 2019 est indubitablement marquée par le phénomène du podcast : à l’heure où des investisseurs, des annonceurs et le public s’y intéressent de près, on sent une réelle étape dans la professionnalisation de ce secteur. La résilience de la radio est également un phénomène remarquable : malgré la croissance du replay et du streaming musical, 3 Français sur 4 continuent d’écouter la radio tous les jours ! Si les enceintes connectées n’ont pas encore trouvé leur place comme support d‘écoute (<1% de part d’écoute de la radio), l’audio digital touche 96% des internautes tous les mois, principalement sur mobile ! Un tel reach n’a pas d’équivalent sur les autres médias en ligne.



LLPR - Dans le podcast, que peut apporter le GESTE dans la structuration du marché ?

Depuis plus de 30 ans, l’objectif du GESTE est la défense de ses membres éditeurs en ligne, en créant les conditions favorables à leur développement numérique. En représentant l’essentiel des acteurs radio et des pure players (webradios, streaming…) dans la commission audio digital, il était naturel d’aborder la question des podcasts. Ce sujet s’ajoute à la longue liste des questions traitées par le GESTE : historiquement, le téléchargement musical, les sonneries, le streaming à la demande, et récemment les webradios commerciales et le podcast "replay".

Pour le podcast natif, un groupe de travail dédié a été créé : après avoir caractérisé les éléments techniques, éditoriaux et économiques de ce format avec les éditeurs concernés, l’heure est à la concertation avec les représentants des sociétés d’auteurs et de droit voisin : une nouvelle fois, l’objectif est de définir les conditions cadres à travers la mise en place d’un contrat général pour l'utilisation des œuvres préexistantes de musique, documentaires, œuvres dramatiques, etc. Des premiers rendez-vous sont déjà programmés avec la Sacem, la Scam et la SACD.



LLPR - Le marché publicitaire réclame une mesure d'audience certifiée pour le podcast. Êtes-vous confiants sur son lancement à court terme ?

Un autre groupe de travail a été monté pour aborder cette question : des annonces devraient intervenir en début d’année prochaine. L’ensemble des acteurs s'est mis d’accord sur les modalités d’une telle mesure, ce qui constitue un grand pas. Mais il ne faut pas sous-estimer la complexité technique de la mise en place d’une telle mesure ; tout cela prend du temps.



LLPR - Sur les droits d'auteur du podcast, que peut apporter le GESTE afin de répondre aux demandes des auteurs tout en restant dans la réalité financière du marché ?

À part l’utilisation d'œuvres existantes dans les podcasts natifs, le GESTE n’a pas vocation à intervenir dans la relation entre les producteurs de podcasts et leurs auteurs.