Les Assises du Journalisme reviennent à Tours

Pour clore cette semaine riche en échanges, les Assises organiseront un Salon du Livre du Journalisme le samedi 15 mars, de 11h à 19h, à la Bibliothèque Centrale, en partenariat avec la librairie La Vagabonde. Une quinzaine d’auteurs et d’autrices seront présents pour des séances de dédicaces et des rencontres avec le public, offrant un moment privilégié pour découvrir ou redécouvrir des ouvrages consacrés à la presse et au journalisme.

Depuis sa création, les Assises du Journalisme de Tours se sont imposées comme un événement majeur pour les professionnels des médias, les étudiants en journalisme et les passionnés d’actualité. Cette 18e édition promet d’être à la hauteur des attentes, avec une programmation riche, des invités de renom et des discussions essentielles sur les enjeux contemporains du journalisme.