Les 131 radios des Indés Radios intègrent Sonos

Il suffit à l’utilisateur Sonos d’ajouter Les Indés Radios à ses services de streaming dans l’app Sonos. Il peut également ajouter ses radios préférées à "Mon Sonos" pour un accès encore plus rapide. "Avec 131 marques puissantes, en forte affinité avec leurs auditeurs, les radios des Indés Radios touchent près de 8,4 millions d’auditeurs, ce qui en fait la première audience de France(1), et sont présents sur l’ensemble des carrefours d’audience" rappelle le groupement. Sonos, le leader des systèmes audio pour la maison, offre un accès à plus de 50 services de streaming et veut offrir "une expérience d’écoute exceptionnelle pour profiter de tous ses contenus audio (musique, podcasts, livres audio, …), dans chaque pièce de la maison".