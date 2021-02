LePOD. ouvre 3 rooms sur ClubHouse

Première room "LePOD.Sandwich" ou le podcast pour les nuls : tous les lundis à partir de 13h pendant 30 minutes. Un espace conversationnel ouvert à celles et ceux qui veulent se lancer dans le podcast et aux débutants qui n'y connaissent rien ou pas grand chose. L’équipe LePOD.fr, site web quotidien, et premier magazine francophone gratuit sur le meilleur du podcast répondra à vos interrogations aux côtés d’autres professionnels.

Deuxième room "LePOD.Salade saison", tous les mercredis à 13h pendant 30 minutes. Pour y accéder et y dialoguer, vous devez avoir au minimum réalisé une saison ou au minimum 6 épisodes de votre saison de podcast. Vous viendrez y présenter votre podcast à l’équipe du POD.