Le tout-en-un du RØDECaster Pro

Le RØDECaster Pro est livré avec huit Pads d'effets sonores programmables, permettant de déclencher instantanément des effets sonores, de la musique, des jingles, des applaudissements et des publicités. Si vous souhaitez interviewer un invité à distance, il suffit de connecter votre téléphone au RØDECaster Pro via Bluetooth ou avec un câble TRRS. Le RØDECaster Pro fournit automatiquement un son "mix-minus" pour éviter que l'écho ne soit entendu par l'appelant durant votre insert téléphonique... Les préamplis et les sorties du RØDECaster Pro sont dotés d'un circuit de classe A. Ils fournissent, selon la marque, une structure de gain beaucoup plus nette avec des niveaux de distorsion plus faibles, fournissant "un signal incroyablement propre et peu bruyant".