Le studio Benztown au Salon de la Radio

"En 2018, nous voyons une approche de l’habillage qui tend vers une production ultra personnalisée, un sur-mesure qui répondra aux attentes des stations aux marques de plus en plus diversifiées dans des marchés plus segmentés. Un habillage qui réussit à transmettre l’identité et les caractéristiques fondamentales de la marque sera un atout essentiel pour n’importe quelle station qui souhaite se démarquer de ses compétiteurs et rester fortement identifiable" analyse Andreas Sannemann, CEO à Benztown . "Un "L'habillage moderne devra coller au rythme, au son, et intégrer le mix musical de votre station. Les producteurs devront donc toujours se focaliser sur la qualité de la production, s’adapter aux arrangements toujours plus innovants des hits du moment et à l'amélioration constante des mixes et du mastering".