La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mercredi 10 Septembre 2025 - 08:35

Le réseau ICI mobilise ses radios autour d’une vaste consultation citoyenne


Notez


En amont des élections municipales de mars 2026, le réseau ICI engage une vaste consultation citoyenne intitulée "Ma commune, mon maire & moi". Chaque mois, les auditeurs seront invités à s’exprimer via ici.fr sur un thème de société. Les résultats, analysés par Odoxa, seront relayés sur les 44 antennes du réseau pour refléter les attentes concrètes des Français.


Le réseau ICI mobilise ses radios autour d’une vaste consultation citoyenne

Vous aimerez aussi
À l’approche des Municipales (15 et 22 mars 2026), le réseau Ici, qui fédère 44 radios locales réparties sur tout le territoire, initie une vaste consultation citoyenne baptisée "Ma commune, mon maire & moi". L’objectif affiché est de donner la parole aux Français sur le rôle de leur maire et sur les enjeux quotidiens qui concernent directement leur commune. En lien avec l’institut Odoxa, Ici entend faire de ses antennes des relais d’expression citoyenne, adossés à un dispositif d’analyse rigoureux.
La consultation s’organise en six volets thématiques, chacun abordé mensuellement d’ici mars 2026. Chaque thème donne lieu à la mise en ligne d’un questionnaire sur ici.fr, accessible pendant deux semaines. Les auditeurs peuvent y exprimer leurs attentes à l’égard des élus locaux sur des sujets majeurs comme le climat, l’éducation, les mobilités ou encore la sécurité.

Pour inaugurer cette série de consultations, Ici interroge les Français sur leur vision du rôle des maires face au dérèglement climatique. Ce choix s’inscrit dans un contexte où de nombreux édiles doivent faire face à des événements météorologiques extrêmes dans leurs communes : canicules, inondations, incendies, tensions sur les ressources… Le 24 septembre 2025, les 44 antennes d’ICI seront mobilisées pour une journée spéciale dédiée à la restitution des attentes des citoyens sur cette première thématique. L’ensemble des résultats sera relayé à l’antenne et en ligne.


Tags : consultation, Ici, politique, Radio France



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 9 Septembre 2025 - 06:55 Un ancrage périgourdin renforcé pour Happy Radio €

Lundi 8 Septembre 2025 - 13:30 Ici, 44 radios locales mobilisées pour une nouvelle saison  €

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication