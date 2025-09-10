Le réseau ICI mobilise ses radios autour d’une vaste consultation citoyenne

À l’approche des Municipales (15 et 22 mars 2026), le réseau Ici, qui fédère 44 radios locales réparties sur tout le territoire, initie une vaste consultation citoyenne baptisée "Ma commune, mon maire & moi". L’objectif affiché est de donner la parole aux Français sur le rôle de leur maire et sur les enjeux quotidiens qui concernent directement leur commune. En lien avec l’institut Odoxa, Ici entend faire de ses antennes des relais d’expression citoyenne, adossés à un dispositif d’analyse rigoureux.

La consultation s’organise en six volets thématiques, chacun abordé mensuellement d’ici mars 2026. Chaque thème donne lieu à la mise en ligne d’un questionnaire sur ici.fr, accessible pendant deux semaines. Les auditeurs peuvent y exprimer leurs attentes à l’égard des élus locaux sur des sujets majeurs comme le climat, l’éducation, les mobilités ou encore la sécurité.