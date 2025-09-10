Le réseau ICI mobilise ses radios autour d’une vaste consultation citoyenne

Vous aimerez aussi
À l’approche des Municipales (15 et 22 mars 2026), le réseau Ici, qui fédère 44 radios locales réparties sur tout le territoire, initie une vaste consultation citoyenne baptisée "Ma commune, mon maire & moi". L’objectif affiché est de donner la parole aux Français sur le rôle de leur maire et sur les enjeux quotidiens qui concernent directement leur commune. En lien avec l’institut Odoxa, Ici entend faire de ses antennes des relais d’expression citoyenne, adossés à un dispositif d’analyse rigoureux.
La consultation s’organise en six volets thématiques, chacun abordé mensuellement d’ici mars 2026. Chaque thème donne lieu à la mise en ligne d’un questionnaire sur ici.fr, accessible pendant deux semaines. Les auditeurs peuvent y exprimer leurs attentes à l’égard des élus locaux sur des sujets majeurs comme le climat, l’éducation, les mobilités ou encore la sécurité.
Pour inaugurer cette série de consultations, Ici interroge les Français sur leur vision du rôle des maires face au dérèglement climatique. Ce choix s’inscrit dans un contexte où de nombreux édiles doivent faire face à des événements météorologiques extrêmes dans leurs communes : canicules, inondations, incendies, tensions sur les ressources… Le 24 septembre 2025, les 44 antennes d’ICI seront mobilisées pour une journée spéciale dédiée à la restitution des attentes des citoyens sur cette première thématique. L’ensemble des résultats sera relayé à l’antenne et en ligne.