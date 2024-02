Le réseau France Bleu change de nom pour "ICI"

Ce matin sur France Bleu Berry, la directrice du réseau local de Radio France n'y est pas allée par quatre chemins pour confirmer la nouvelle que l'on savait depuis quelques temps mais qui n'était pas officielle : "Nous allons changer de marque : nous allons nous appeler ICI" a indiqué Céline Pigalle. C'est clair, net et précis.

"France Bleu va devenir ICI. Nous allons engager une grande campagne de communication pour le faire savoir. Nous allons évidemment très largement le dire sur nos antennes. Et puis, on va faire sorte, que petit à petit, tous ceux qui écoutaient la radio France Bleu s'approprient la marque ICI. Ce sera aussi le cas aussi sur l'antenne France 3 puisque la logique, c'est de se dire 'on se met tous sous le même label', on fait tous la même proposition".