Le réseau "Choses à savoir" passe les 70 millions d'écoutes

LLPR - Pourquoi lancer un nouveau podcast dédié à l’économie ?

LG KL - Pour un réseau de podcasts de la connaissance comme "Choses à Savoir", l'économie était une thématique à couvrir absolument compte tenu d'une part de l'importance pratique que les enjeux économiques ont dans nos vies et, d'autre part, des savoirs plus théoriques qui y sont liés (grands penseurs, théories économiques, événements majeurs de l'Histoire). Cette chaine abordera ces deux aspects.



LLPR - Avec ces audiences, penses-tu pouvoir monétiser plus facilement l’ensemble du réseau ?

LG KL - Notre position de premier label de France constitue indubitablement un atout en terme de monétisation. Nous sommes les seuls à pouvoir proposer de tels volumes d'audience. Mais les volumes ne sont pas notre seul atout. Le caractère extrêmement ciblé de nos chaînes attire également les annonceurs.



LLPR - Envisages-tu d’autres lancements d’ici la fin de la saison ?

LG KL - Oui. Dans les semaines qui viennent, deux nouvelles chaînes vont voir le jour sur "Choses à Savoir" : "Tech" et... une chaîne surprise.