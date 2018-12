Le projet de contrat de gestion de la RTBF est approuvé

Le nouveau projet de contrat de gestion confirme tout d’abord la RTBF dans son rôle de "média de service public global" avec une présence en TV, radio et sur internet et les réseaux sociaux, en adéquation avec son nouveau plan stratégique "Vision 2022". Les évolutions majeures de ce cinquième contrat renforcent ensuite le rôle de proximité de la RTBF avec ses publics et de créateur de valeurs pour la Fédération Wallonie-Bruxelles. Les modifications apportées consolident "ses missions d’information, de divertissement et d’éducation dans un monde en pleine mutation technologique et en recherche de sens". La dotation est augmentée de 1.25% en 2019 et 2020. En effet, le contrat exige avant tout une stabilisation des effectifs de la RTBF et une diminution de la pression publicitaire. Le projet de contrat intègre également des objectifs ambitieux au niveau de la production propre. Au niveau de la perte publicitaire liée aux objectifs demandés (passage de 30% à 25%), la RTBF prendra à sa charge la moitié du manque à gagner.