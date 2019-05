Le président du CSA en visite à Lyon ces 23 et 24 mai

Ce jeudi 23 mai, le président du CSA effectuera plusieurs visites. Il sera dans les studios de Radio Scoop avant de prendre la direction des studios de Tonic Radio de 16h à 17h pour y échanger avec les représentants de la radio. En fin d'après-midi, Roch-Olivier Maistre passera par France 3 Auvergne-Rhône-Alpes puis à BFM Lyon Métropole (ex TLM), pour une visite et des échanges avec les représentants de la chaîne.

Ce vendredi 24 mai, Vendredi 24 mai, il rencontrera le président du CTA, Jean-François Moutte, la secrétaire générale, Christine Derville et les membres du comité. Egalement au programme de cette journée, les visites de RCF Lyon et des radios d'Espace Group.