RCF Notre Dame célèbre la musique chrétienne en direct de Fourvière

Ce sont plus de 3 000 spectateurs qui sont attendus sur le site pour assister au concert organisé par RCF Notre Dame. L’événement, retransmis à l’échelle nationale, accueillera trois formations issues de la scène musicale chrétienne francophone : Eureka, Les Guetteurs et Hopen. Un plateau d’artistes déjà bien identifiés par le public fidèle de la radio et dont les performances seront également diffusées sur les antennes RCF en France et en Belgique.

Pour couvrir cette soirée, les équipes de RCF Lyon, notamment Melchior Gormand et Thierry Weber, seront en direct à partir de 18h30. Un plateau radio précèdera la retransmission intégrale du concert, diffusée jusqu’à 22h30. RCF Notre Dame poursuit ainsi son engagement pour des événements culturels fédérateurs, alliant musique, foi et diffusion radiophonique.